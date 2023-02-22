兒登能高越嶺墜谷亡 林豐喜嘆愛山林就回歸山林

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）民進黨前立委林豐喜之子攀登能高越嶺全段，20日行經五甲崩壁附近，林男不慎摔落逾百公尺深邊坡，尋獲時明顯死亡。林豐喜今天悲痛表示：「他愛山林就回歸山林吧。」

45歲林姓領隊帶領4人登山隊伍19日從屯原登山口出發，預計走3至4天路程至花蓮秀林鄉銅門部落；20日上午一行人從天池山莊出發，行經五甲崩壁附近，林男不慎摔落逾百公尺深邊坡，尋獲時已明顯死亡，搜救人員上山協助吊掛。

林豐喜接獲通知後，昨天立刻前往花蓮，他接受中央社記者電訪，證實林姓領隊就是他兒子，林豐喜忍住哀傷說，兒子從小就和他一起爬山，相當喜歡運動，這是兒子的工作，「碰上這種事也不能怎樣」、「他喜歡山林，就讓他回歸山林」。

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林豐喜目前人在花蓮前進指揮所中等待，他表示，因為墜落的邊坡很陡，搜救人員已進行第一波吊掛，將遺體搬上坡道，但因山區雲層厚，直升機無法吊掛，若以人力搬運需2天腳程，將視明天狀況。

林男罹難的訊息傳出後，許多好友在林男臉書不捨留言：「學長，你走得太快了，感謝過去有你的開心日子」、「我們會繼續向前奔馳的」、「學長希望你能趕快回家」。（編輯：郭諭儒）1120222