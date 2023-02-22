前立委林豐喜兒登能高越嶺墜百公尺深邊坡 傷重身亡

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）民進黨前立委林豐喜之子19日帶隊從南投屯原登山口出發，攀登能高越嶺全段，20日行經五甲崩壁附近，林男不慎摔落逾百公尺深邊坡，被尋獲時已明顯死亡，搜救人員已上山協助吊掛。

由45歲林姓領隊帶領4人登山隊伍19日從屯原登山口出發，預計走3至4天路程至花蓮秀林鄉銅門部落；20日上午一行人從天池山莊出發，林男腳程快走在隊伍前方，後方3人行走途中發現前方沒有走過痕跡，且聽見土石滑落聲，懷疑林男發生意外。

同行3人沿途來回尋人，在五甲崩壁附近發現樹枝被折斷、石頭位移痕跡，往邊坡下方目視發現林男的登山杖，同行山友下切找人，看見林男面向下倒在地，沒有生命跡象，立即通報花蓮縣消防局求援。

花蓮縣消防局20日接獲通報後立即集結地面隊伍，昨天上午8時許由警消、林務局巡山員、義消等9人組成搜救隊伍，從銅門出發，今天上午順利接觸患者。

花蓮縣消防局指出，經搜救人員回報，林姓山友摔落距步道約130至150公尺深邊坡，已明顯死亡，搜救人員正協力將遺體搬運至空曠處，等待空勤總隊協助吊掛下山。

據了解，死者為民進黨籍前立委林豐喜之子，目前家屬都已抵達花蓮，等待遺體吊掛下山。（編輯：陳仁華）1120222