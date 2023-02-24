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警政署首波掃黑打詐緝毒專案 逮捕逾1000名嫌犯

2023/2/24 16:42
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（中央社記者劉建邦台北24日電）刑事局今天表示，為打擊幫派、詐欺及毒品，執行首波「掃黑、打詐、緝毒」專案，除治平對象，並逮捕幫派成員、破獲詐騙集團及掃蕩涉毒營業場所共逮捕1224名嫌犯到案。

警政署長黃明昭今天在刑事局召開記者會指出，為穩定社會治安，聯合台灣高等檢察署共同實施，從13日至24日執行的首波「掃黑、打詐、緝毒」專案，查獲竹聯幫弘仁會及明仁會、天道盟正義會等幫派。

他說，警方在專案期間逮捕治平對象65人、幫派成員393人，查獲詐欺集團156件、逮捕656人，掃蕩涉毒營業場所143處、緝獲175人，並清查2292處幫派常活動地點，查獲57把槍械等成果。

黃明昭指出，要求各警察局貫徹掃黑專責隊運作，為提前防制幫派行動，基層員警受理案件時，須依循「反映疑幫派犯罪活動徵候」機制，從派出所至警局，形成全方位的打擊幫派網絡。

刑事局執行首波「掃黑、打詐、緝毒」專案，查獲包含竹聯幫仁堂明仁會幹部26歲康姓男子等人。警方表示，康男去年10月間在苗栗縣KTV與人發生口角後，找小弟多次尋仇，循線逮人送辦，康男事後竟率眾到法院外聚集，行事囂張。

警方掌握線索，前往康男等人住處逮人，搜出大批棍棒及1把空氣槍等物，警詢後依違反組織犯罪防制條例等罪嫌把康男等14人移送苗栗地檢署偵辦。

刑事局指出，竹聯幫明仁會陳姓幹部組販毒集團，透過通訊軟體在雙北市等地兜售毒品咖啡包，成員分為客服、製造、配送組，透過販毒牟利吸引成員，壯大勢力。

警方蒐證多月，見時機成熟，今年1月間發動搜索，逮捕陳姓男子等8人到案，並循線破獲藏在新北市山區的毒品分裝工廠。警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120224

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黃明昭
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