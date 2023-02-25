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駕駛堆高機上小貨車翻覆 新北新店男子遭壓命危

2023/2/25 12:36（2/25 12:56 更新）
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新北市新店區25日發生工安意外，張姓男子駕駛堆高機欲開上小貨車時，堆高機不慎翻覆，張男當場被壓在底下。消防局據報前往救援，張男已無呼吸心跳，立即被送往醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月25日
新北市新店區25日發生工安意外，張姓男子駕駛堆高機欲開上小貨車時，堆高機不慎翻覆，張男當場被壓在底下。消防局據報前往救援，張男已無呼吸心跳，立即被送往醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北新店今天上午發生一起工地堆高機翻覆的工安意外，張姓男子駕駛堆高機欲開上小貨車時，不慎堆高機翻覆，張男遭壓。消防局據報前往救援，送醫已無呼吸心跳，由醫院急救。

新北市新店警分局表示，今天上午10時38分據報，新店區中央四街一處工地發生意外，於是派警察前往協助。

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派出所警方與消防分隊、交通分隊警力，分別到場處置。警方說，初步調查，是張姓男子所駕駛的堆高機欲駛上靜止狀態的小貨車時，疑因架設通往小貨車的鋁製斜板脫落，導致堆高機翻覆，57歲的張男當場遭壓在底下。

警方說，張姓男子被救護時，已無呼吸心跳（OHCA），救護車送往台北慈濟醫院急救。警方將調閱社區私人監視器還原案發經過，通知報案人及工程負責人到派出所製作筆錄。（編輯：李錫璋）1120225

#台北慈濟醫院
#新店警分局
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