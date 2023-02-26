二二八共生音樂節集會 北市凱道27日起交管

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（中央社記這黃麗芸台北26日電）二二八共生音樂節和相關紀念活動將於27、28日舉行，為維護集會、遊行活動和交通秩序，北市警方明天下午3時起將於凱達格蘭大道管制車輛通行，請用路人多加留意。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，二二八共生音樂會申准於27日下午3時至28日晚間10時在轄內凱道舉辦集會活動，為維護活動秩序，凱道「公園路『不含』至中山南路『不含』間」東、西向全線車道明天下午3時起管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後。

同時，因應周邊車流狀況將採取彈性調撥車道方式供車輛通行。

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中正一分局指出，28日上午9時至下午2時，同時有其他民間團體申准舉辦「二二八.0紀念行動遊行」活動，行經路線自北市大同區南京西路出發→重慶北路、鄭州路口（入轄）→（直行）重慶北、南路→（左轉）襄陽路→（左轉）公園路→（右轉）青島西路→（左轉）中山南路「忠孝東路（不含）至青島東路（不含）間」東側慢車道（集會後解散）。

為維護集會、遊行活動交通秩序與安全，中正一分局表示，將會視現場交通及人數狀況實施擴大交通管制；駕駛人若行經上述路段時，請配合減速慢行，勿任意違規停車並遵守現場員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。（編輯：張銘坤）1120226