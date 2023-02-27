台中租車行大火燒12戶 逾百名警消灌救無人傷亡

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市中區1家租車行昨天晚間發生火警，共計12戶起火燃燒，消防局派出14個分隊、超過170名警義消到場灌救，今天凌晨火勢撲滅，幸無人傷亡，起火原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息指出，昨天晚間9時48分獲報，中區成功路有租車行發生火警，總計派遣14個分隊，出動35輛消防與救護車、警消105人與義消73人前往灌救。

消防人員表示，到場時起火的2戶租車行，為2樓木造鐵皮加蓋建築物，火勢猛烈已全面燃燒，陸續延燒至成功路其餘10戶住宅與店面。

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消防人員陸續疏散引導租車行內2名長者下樓避難，皆不需送醫，火勢於今天凌晨1時26分撲滅，無人傷亡。現場共計12戶起火燃燒，燃燒店舖及住宅相關物品，燃燒面積共約3850平方公尺，財物損失待調查。

台中市消防局長孫福佑也到場指揮救災，他接受媒體聯訪時表示，因老舊房屋堆放大量雜物與可燃物，造成火勢猛烈，雖救災過程中無水源不足的情形，但有多戶房屋頂樓加蓋鐵皮，造成火勢延燒迅速，詳細起火原因仍待火調人員調查鑑定。（編輯：張雅淨）1120227