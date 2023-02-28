台灣池營地山區火災延燒15公頃 起火原因待調查

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中央山脈北三段能高安東軍路線上鄰近台灣池營地附近草坡25日發生火警，經山友通報後，花蓮、南投林區管理處先後派3隊近40人上山打火，火勢持續3天才撲滅，留下大片焦黑痕跡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年2月28日

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）能高安東軍路線的台灣池營地附近25日發生森林火災，火勢持續3天才撲滅，留下大片焦黑痕跡，花蓮林管處今天估計燒毀面積約15.6公頃，以草生地為主，起火原因仍待調查。

中央山脈北三段能高安東軍路線上鄰近台灣池營地附近的草坡25日發生火警，經山友通報後，花蓮、南投林區管理處先後派3隊近40人上山打火。

因花蓮往火場的能高越嶺古道東段路徑毀損，加上連日山區天氣不佳、雲層太厚，空勤直升機無法順利載送救火人員上山，花蓮林管處人員繞行半個台灣從南投入山。

花蓮林管處長黃群策今天接受中央社記者採訪指出，南投、花蓮林管處26日陸續派遣3支隊伍入山，27日上午順利撲滅火勢。

黃群策指出，火勢撲滅後，為求謹慎，花蓮林管處一隊5人留在山區持續監控火場至今天，確認沒有殘火將返程下山。

黃群策指出，經現場量測，火災延燒面積約15.6公頃，多為草生地及小部分箭竹，有些微林木受到波及，但損害不大。

黃群策說，火災地點地勢陡峭，多為30至60度陡坡，且延燒範圍廣大，起火點位置難以確認，將再派員上山調查起火原因。（編輯：黃世雅）1120228