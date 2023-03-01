保全騎車閃避傾倒路樹不治 嘉縣府須賠近400萬元

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）故宮南院胡姓保全去年2月間騎機車閃避一棵倒在慢車道路樹發生事故不治，家屬向管理的嘉義縣政府提國賠，嘉義地院認為縣府有管理缺失，判決賠償近400萬元。縣府表示會上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，胡男於去年2月20日凌晨下班後，騎機車返家，行經嘉義縣太保市東勢里嘉58-1線3.3公里處時，因嘉義縣政府對事故路段的路樹疏於維護、巡查，造成事發前其中一棵路樹因風雨遭連根拔起，橫倒於慢車道上。

胡男行經慢車道時，因閃避倒下的路樹，加上天雨路滑，擦撞路邊緣石，人車倒地，而受有頭部與顏面鈍性創傷，送醫不治，家屬認為嘉義縣政府對於事故現場路樹的管理確有缺失，與胡男的死亡間具有因果關係，因此，向嘉義縣政府提出國家賠償。

判決書表示，縣府認為事故現場路樹傾倒的位置與胡男擦撞緣石的地方相差23.4公尺，顯然是胡男安全通過路樹後才發生擦撞事故。路樹支架於種植1年5個月後拆除，並無不當。同批種植的384棵路樹，於事故發生時，其餘383棵路樹均無傾倒，可見對於路樹管理並無缺失。且胡男酒測值為0.0965毫克。

嘉義地院指出，車禍事故經常發生於一瞬間，胡男因突見路樹橫倒於慢車道，閃避不及，急於向右閃避，導致機車失控擦撞路邊緣石，符合行進中機車慣性，因此，胡男確因路樹傾倒而發生事故。

嘉義地院表示，如路樹仍有根部未穩固定著於土地情形，應重新設置新支架或為其他加固措施必要，以維護路樹安全；事故路段種植的384棵路樹，其中383棵均無傾倒，顯然是管理單位未注意路樹個別生長狀況，並施以加固措施，因此，路樹管理顯有欠缺。

另外，胡男酒測值0.0965毫克，與構成公共危險罪酒測值0.25毫克，相差甚遠，難以認為胡男有酒後駕車情形，胡男血液中酒精濃度有可能是送醫急救施以藥物或其他因素所造成。

因此，嘉義縣政府應負國家賠償責任，應賠償胡男的妻子及兩名子女合計為新台幣396萬多元。（編輯：謝雅竹）1120301