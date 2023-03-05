幫派任文協理事長 基市府撤免職務註銷當選證書

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）吳姓男子成立幫派向店家索取保護費，媒體報導，吳男交保後強行要求被害人和解，在臉書上傳基隆市核發的某文化協會理事長當選證書，經市府調查撤免理事長職務及註銷當選證書。

基隆市政府社會處副處長駱文章今天下午透過新聞稿指出，因此協會違反法令、章程、妨害公益，且理事長行為也違背一般社會道德標準，依人民團體法規定，撤免吳男理事長職務，並註銷當選證明書，該文化協會自公告日起，不得以吳男名義對外行文，並應依人民團體選舉罷免辦法規定，自出缺日起1個月內補選。

基隆市政府發言人余治明表示，市府將秉持犯罪零容忍態度，加強後續社團法人的資格審查，避免類似事件重複發生，端正社會風氣。

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基隆地檢署起訴書指出，綽號「龍五」的吳男涉嫌與他人共組犯罪組織，對外宣稱「天道盟太陽會基隆分會」，向店家傳達欲插股經營，店家如不同意將遭逢不利，迫使店家按月繳納保護費，統計有10多間店家受害，金額達新台幣350萬3000元，檢方偵查後，去年11月間依組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌起訴吳男等人。

基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤今天表示，媒體報導吳男等人認罪交保後，持續向檢舉商家騷擾，要求被害人和解，以利獲判輕刑，還繼續強索保護費，對此，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對上述犯罪情事持續蒐證檢肅，將不法暴力集團連根刨起，會持續蒐集新的違法事證，報請檢察官向法官聲請預防性羈押。（編輯：方沛清）1120305