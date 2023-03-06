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雲林老翁自撞後撿地上物 遭大學生酒駕撞擊身亡

2023/3/6 18:36
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）李姓老翁昨天清晨4時許騎車經過斗六市雲林路三段自撞分隔島，他爬起撿地上物品，遭王姓大學生開車撞擊後送醫不治，王男酒測值0.52，檢方以有逃亡之虞聲請羈押，法院裁定15萬元交保。

雲林縣斗六警分局今天表示，昨天清晨4時許接獲民眾報案指稱，斗六市雲林路三段發生一起嚴重車禍事故，警方獲報立即派遣交通小隊前往現場處理，老翁躺在現場，肇事車輛逃逸。

警方依據目擊者的描述，在案發數公里外發現正在檢視車損的王姓大學生，王姓大學生酒測值達0.52。

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警方調閱監視器發現，李姓老翁（63歲）騎乘機車沿雲林路三段直行往斗南方向，因不明原因自撞分隔島後，自行爬起在現場撿拾散落物品。當李姓老翁撿拾物品時，遭王姓大學生（23歲）所駕駛的轎車撞擊，李姓老翁經送醫後仍不治死亡。

王姓大學生被依過失致死罪移送雲林地檢署偵辦。檢方認為，王姓大學生有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院裁定新台幣15萬元交保。（編輯：謝雅竹）1120306

#雲林路三段
#雲林縣斗六警分局
#雲林地檢署
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