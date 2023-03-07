T1職籃球員鬥毆案 雲豹盧捷閔陳孝榕等5人到案說明

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊日前與台灣啤酒英熊隊在場上爆發嚴重衝突，被網友告發涉違反社維法。涉案雲豹成員多人7日由律師（前右2）等陪同到案說明，律師受訪發言。中央社記者黃麗芸攝 112年3月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹和台啤英熊爆衝突，被網友告發涉違社維法。台啤英熊球員蔣淯安等3人昨天到案說明，另遭懲處的雲豹球員盧捷閔等5人今天也由律師陪同到警局說明。

台灣運彩xT1聯盟在2月19日爆發大規模衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰於末節倒數時，雲豹後衛陳孝榕向英熊後衛蔣淯安出肘，英熊助理教練林玠禾衝出作勢追打對手，兩隊隨後爆發衝突，共12人遭奪權出場。

事後，有網友在網路上提供事發鬥毆影片並向警方告發球員鬥毆涉違反社會秩序維護法，轄區警方、台北市警察局士林分局受理後，昨天已傳喚涉案的蔣淯安、林玠禾和賽務長謝志成到案說明。

緊接著，同樣涉案的雲豹球員盧捷閔、羅振峰、曾品富、陳孝榕和雲豹董事長劉晉良，也在律師和雲豹球團公關長蔡沁瑜陪同下於今天下午5時許到案說明。

律師會前接受媒體聯訪時表示，今天是帶球員們來配合調查，一切看警方後續如何處理，並尊重警方調查結果。

媒體追問打球打到進警局，球員們是否覺得無奈和做了不好示範？律師表示，球場內聯盟還是有相關規範，此案是否適用社維法，得由警方調查；另外，球員本身行為就不讓社會可接受，所以今天也是認真想要澄清和說明，以後也會自我警惕行為。（編輯：龍柏安）1120307