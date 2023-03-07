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T1職籃球員鬥毆8人到案 警方近期將裁處

2023/3/7 19:03（3/7 19:39 更新）
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台灣職籃T1聯盟2月19日台灣啤酒英熊隊對戰桃園永豐雲豹隊，雲豹球員陳孝榕（右3）持球揮拐，直接打到英熊蔣淯安（右2）臉上，2人爆發推擠，隨後雙方球隊成員也一擁而上，成T1史上最大衝突。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
台灣職籃T1聯盟2月19日台灣啤酒英熊隊對戰桃園永豐雲豹隊，雲豹球員陳孝榕（右3）持球揮拐，直接打到英熊蔣淯安（右2）臉上，2人爆發推擠，隨後雙方球隊成員也一擁而上，成T1史上最大衝突。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹和台啤英熊爆衝突，被網友告發涉違社維法。警方6、7日傳喚兩隊涉案者共8人到案說明，後續將針對筆錄內容和偵辦證據進行釐清，警方近期內會做出裁處。

台灣運彩xT1聯盟在2月19日桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰爆發大規模衝突，共12人遭奪權出場。事後，有網友在網路上提供事發鬥毆影片並向警方告發球員鬥毆涉違反社會秩序維護法。

轄區警方、台北市警察局士林分局受理後，昨天已傳喚涉案的台灣啤酒英熊球員蔣淯安、林玠禾和賽務長謝志成到案說明。

同樣涉案的雲豹球員盧捷閔、羅振峰、曾品富、陳孝榕和雲豹董事長劉晉良，今天下午5時許也在律師和雲豹球團公關長蔡沁瑜陪同下，到士林分局說明。

相關人員筆錄製作約1.5小時後，隨即離去。律師會前接受媒體聯訪時表示，今天是帶球員們來配合調查，一切看警方後續如何處理，並尊重相關調查結果。

警方今晚告訴中央社記者，涉案8人都已到案說明，後續將針對球賽影片、筆錄內容和偵辦證據進行釐清，同時會和市警局及士林地院簡易庭研議，近期內會盡快做出裁處。（編輯：張銘坤）1120307

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊日前爆衝突，被告發涉違反社維法。警方先後傳喚兩隊涉案者到案說明，近期內也將做出裁處。圖為雲豹涉案人員由律師邱柏青（前中）陪同到案說明，律師受訪回應媒體提問。中央社記者黃麗芸攝 112年3月7日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊日前爆衝突，被告發涉違反社維法。警方先後傳喚兩隊涉案者到案說明，近期內也將做出裁處。圖為雲豹涉案人員由律師邱柏青（前中）陪同到案說明，律師受訪回應媒體提問。中央社記者黃麗芸攝 112年3月7日
#雲豹
#盧捷閔
#羅振峰
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