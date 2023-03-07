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行政執行署聯合拍賣 國庫進帳2.3億元

2023/3/7 19:06
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行全國123聯合拍賣會，賣出抽砂船、琉璃藝品、不動產等拍賣品，及成功追徵前國安局上校組長劉冠軍犯罪所得，共進帳2億3112萬2186元。

行政執行署發布新聞稿指出，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣9609萬1176元，其中拍定金額最高者為高雄市大寮區山子頂段土地4筆，由高雄分署以3649萬元拍定。

另一方面，動產拍定金額總計1億3503萬1010元，其中金額最高者，是士林分署受士林地檢署囑託，追徵涉侵占國安密帳而逃亡中國的前國安局上校組長劉冠軍的犯罪所得，包括聯電、台積電、華邦電及云辰4檔上市櫃股票，追徵金額為1億2904萬6531元。

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行政執行署指出，其他拍定動產包含，新竹地檢署拍賣涉「紅富海吸金案」所查扣的青田石十八羅漢雕刻品、琉璃藝品等，合計以450萬8400元拍定，士林分署以688萬元拍定因越界抽砂遭扣押的中國籍抽砂船「展勝98號」。

行政執行署表示，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：張銘坤）1120307

#法務部行政執行署
#劉冠軍
#國安局
劉冠軍
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