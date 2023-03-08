更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 社會

中檢偵辦酒店逃漏稅捐 再聲押某酒商負責人獲准

2023/3/8 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中地檢署偵辦國泰洋酒公司與酒店業者逃漏稅捐案件後，日前又查出台中市霧峰區某酒商涉案，昨天依違反商業會計法等罪聲押陳姓業者獲准，其餘人以新台幣500萬至10萬元不等金額交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢警偵辦酒商與酒店業者逃漏稅捐案件後，經持續蒐證、分析，查出台中市霧峰區某酒商，以同樣方式協助酒店業者隱匿高額營收，企圖規避特種飲食業應付的25%營業稅稅率。

案經中檢指揮調查局中部地區機動工作站、保安警察第四總隊、台中憲兵隊、彰化憲兵隊等單位，6日兵分多路至涉案的酒商公司及關聯企業進行搜索，並帶回公司負責人陳男及會計等5人偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方7日複訊後，認定陳男涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法條等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串其他共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘4人分別諭知具保500萬元、10萬元及請回。

國泰洋酒公司與台中金錢豹等47家酒店，涉嫌以跳開發票隱匿稅額，逃漏稅捐達8億餘元，台中地檢署3日已依違反商業會計法、稅捐稽徵法等，起訴國泰洋酒負責人等25人，並聲請宣告沒收多家酒店業者、負責人的犯罪所得。（編輯：謝雅竹）1120308

#逃漏稅捐
#酒店
#台中地檢署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族