中檢偵辦酒店逃漏稅捐 再聲押某酒商負責人獲准

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中地檢署偵辦國泰洋酒公司與酒店業者逃漏稅捐案件後，日前又查出台中市霧峰區某酒商涉案，昨天依違反商業會計法等罪聲押陳姓業者獲准，其餘人以新台幣500萬至10萬元不等金額交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢警偵辦酒商與酒店業者逃漏稅捐案件後，經持續蒐證、分析，查出台中市霧峰區某酒商，以同樣方式協助酒店業者隱匿高額營收，企圖規避特種飲食業應付的25%營業稅稅率。

案經中檢指揮調查局中部地區機動工作站、保安警察第四總隊、台中憲兵隊、彰化憲兵隊等單位，6日兵分多路至涉案的酒商公司及關聯企業進行搜索，並帶回公司負責人陳男及會計等5人偵辦。

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檢方7日複訊後，認定陳男涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法條等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串其他共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘4人分別諭知具保500萬元、10萬元及請回。

國泰洋酒公司與台中金錢豹等47家酒店，涉嫌以跳開發票隱匿稅額，逃漏稅捐達8億餘元，台中地檢署3日已依違反商業會計法、稅捐稽徵法等，起訴國泰洋酒負責人等25人，並聲請宣告沒收多家酒店業者、負責人的犯罪所得。（編輯：謝雅竹）1120308