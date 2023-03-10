台東科技執法長輩不適易受罰引議 警允加強宣導

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台東市區裝設6處科技執法，不到半年取締逾萬件，卻引發民眾抱怨。民進黨台東縣議員黃治維10日指出，警方因人力不足採科技執法是未來趨勢，也為減少交通事故發生，用意良好，但警方宣導不足引發民怨，尤其許多長輩不了解，警方應該加強宣導。中央社記者盧太城台東攝 112年3月10日

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東市自去年9月起陸續裝設6處科技執法取締交通違規，台東縣議員黃治維等人今天指出，許多長輩抱怨因不了解而受罰，警方應正視。台東縣警察局長陳錦坤表示，會加強宣導。

台東縣警察局從去年9月開始在台東市區陸續裝設6處科技執法取締交通違規，累計至今年1月底已取締1萬5926件，其中以闖紅燈 （含紅燈右轉）的5737件及未依規定轉彎的5732件最多。

以取締地點而言，傳廣路與正氣路口最多，2個月取締4708件。另外，每件罰款金額從新台幣600元至2400元，闖紅燈部分要視狀況，從1800元起跳。

台東縣議會今天召開臨時會審查台東縣警察局的提案，包括台東縣議員黃治維、林參天、潘貴蘭、王文怡都對科技執法提出意見。

黃治維指出，警方因人力不足，採取科技執法是未來趨勢，同時也是為了減少交通事故發生，用意良好他能理解，但警方宣導不足引發民怨，尤其許多長輩不了解，警方應該加強宣導。

林參天表示，科技執法在台東市區設置的點太多導致商家生計受影響客源大減，且商家上下貨臨停3分鐘即開罰，時間太倉促，建議延長臨停為5分鐘才合理，或將整個科技執法延後半年或1年，民眾習慣後再執行。

陳錦坤答詢指出，他1月16日到任後，聽到很多議員及民眾反映相關問題，他也特別指示交通隊長要將全縣11個科技執法的地方彙整，且整理取締的樣態，利用各種機會讓民眾知道，同時宣導守規。

陳錦坤表示，科技執法目的是保障全台東民眾的安全，絕對不是為了罰金。（編輯：戴光育）1120310