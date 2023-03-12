醫師告女員工誹謗 地院指網站留言非捏造判無罪

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）何女曾在任職診所網站留言「醫生沒素質竟對員工說，結婚還是要交男朋友、老公跟男友不一樣」，遭醫師提告誹謗並被起訴，嘉義地院指何女陳述可信，非捏造，判無罪；可上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，何女自去年5月間至同年6月中旬在嘉義市某診所任職，何女離職後，於去年6月17日傍晚，以手機至診所的網站評論區撰寫「醫生很沒素質，對員工說，結婚了還是要交男朋友，因為老公跟男朋友不一樣」等言論，供不特定多數人瀏覽。

案經診所醫師向警方報案，並對何女提出誹謗告訴，嘉義地檢署偵結，依妨害名譽罪嫌起訴。

判決書表示，診所醫師於偵查中陳述曾對何女說「很多人結婚了，還出去外面亂搞，現在老公就是你的前男友」等語，但法官認為，這兩句語義並無相關，也非連貫，難以理解這兩句話所代表意思為何，因此，醫師所說的兩句話，難以認為是上下文關係。

法官認為反而是何女供述醫師講過的話「很多人結婚了，還出去外面亂搞」與「結婚了還是要交男朋友，因為老公跟男朋友不一樣」的語義連貫及順暢。

另外，證人在檢方偵查時陳述醫師並未向何女說「老公跟男朋友不一樣」等語，這名原在診所上班的證人，之後也離職，她在地院開庭審理時證詞，又說當時不知道何女與醫師在講什麼，前後說詞不同。

法官認為何女在診所的網站評論區陳述內容為可信，根據刑法第310條，對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰，因此，判何女無罪。（編輯：卞金峰）1120312