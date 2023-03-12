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觀光季前淨化治安 澎警連3天威力掃蕩黑幫

2023/3/12 14:04（3/12 15:01 更新）
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澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天展開轄區大規模路臨檢及威力掃蕩，盼觀光季來臨前全面淨化轄區治安，讓旅客平安暢遊菊島。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天展開轄區大規模路臨檢及威力掃蕩，盼觀光季來臨前全面淨化轄區治安，讓旅客平安暢遊菊島。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
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（中央社澎湖縣12日電）國內近期黑道幫派高調春酒行徑，澎湖縣警察局「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天展開轄區大規模路臨檢及威力掃蕩，有效壓制轄內黑幫氣焰，務期觀光季來臨前全面淨化轄區治安，讓旅客平安暢遊菊島。

澎湖縣警察局發布新聞稿指出，警方執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天共出動80名警力，兵分多路在轄內有治安顧慮的特種行業與幫派分子聚集等38處等治安熱點場所，全面實施臨檢，連緝毒犬也出動，有效遏止不法和壓制黑幫氣焰。

警察局長林逢泉表示，「黑道幫派零容忍」是警方一貫堅持立場，針對猖狂囂張黑道幫派、地方惡勢力等不法集團，尤其澎湖觀光季即將開鑼，警方將持續實施強勢執法作為，重磅打擊黑幫所投資、經營、賴以維生行業以及依附處所，壓制黑幫，展現公權力執法決心，讓觀光遊客能快樂平安暢遊菊島美景。

縣警局表示，警方執行「幫派組合威力掃蕩專案」，共查獲竊盜案3件、二級毒品案4件、詐欺案13件、妨害自由2件、妨害秩序1件、公共危險案4件、通緝犯3人，成果豐碩。（編輯：陳仁華）1120312

國內近期黑道幫派高調春酒行徑，澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天展開轄區大規模路臨檢及威力掃蕩。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
國內近期黑道幫派高調春酒行徑，澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天展開轄區大規模路臨檢及威力掃蕩。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天共出動80名警力，兵分多路在轄內有治安顧慮的特種行業與幫派分子聚集等38處等治安熱點場所全面實施臨檢。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
澎湖縣警察局執行「幫派組合威力掃蕩專案」，一連3天共出動80名警力，兵分多路在轄內有治安顧慮的特種行業與幫派分子聚集等38處等治安熱點場所全面實施臨檢。（澎湖縣警察局提供）中央社 112年3月12日
#林逢泉
#澎湖縣警察局
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林逢泉
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