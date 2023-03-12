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台灣教師皮夾失而復得 體驗印度絕望後的希望

2023/3/12 15:39（3/12 16:41 更新）
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在新德里一間國際學校任教的台灣華語教師何玫資（前左2），日前在超市遺失錢包與現金1萬盧比，一周後失而復得、原封不動，令她驚喜不已，送上小禮物答謝對方。（何玫資提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年3月12日
在新德里一間國際學校任教的台灣華語教師何玫資（前左2），日前在超市遺失錢包與現金1萬盧比，一周後失而復得、原封不動，令她驚喜不已，送上小禮物答謝對方。（何玫資提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年3月12日
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（中央社記者林行健新德里12日專電）在印度新德里一間國際學校任教的台灣華語教師何玫資，日前遺失皮夾與現金1萬盧比（約新台幣3700元）。一周後失而復得、原封不動，令她驚喜不已，送上小禮物答謝對方。

何玫資去年10月受台灣教育部選派來新德里的布魯貝爾斯國際學校（Bluebells School International），擔任華語文教師。

日前，她去自動提款機提領1萬盧比，進到信實（Reliance）生鮮超市採買，結帳時才發現皮夾竟已不知所蹤。由於證件、信用卡及現金都在裡面，當場幾乎崩潰，還好手機仍在，趕緊向駐印度代表處教育組組長陳立穎求助。

何玫資回憶起當天情況時表示，自己是很謹慎的人，也有多年在國外教學的經驗，這是她首次遇到這樣的事，「不知到底是被扒走還是掉了，心裡很慌，只好打電話給陳組長緊急借錢。」

陳立穎協助申請信用卡掛失停用，一一釐清每個環節，並告知何玫資印度人一般都很友善，說不定會有奇蹟。

何玫資打起精神繼續授課，數日後依建議返回超市詢問，「結果真如陳立穎所說，在印度很多『希望』都在『絕望』後降臨，竟然找回我的錢包，喜極而泣。」

據超市經理告知，錢包應是不慎掉在付款櫃台附近，收銀員發現後立即通報，經理查看後記錄現金數額，把錢包裝入牛皮紙袋並用膠帶封緊，鎖進辦公室的保險櫃。

經理補充說，這不是標準作業程序，而是員工的個人行為，員工們都很誠實也都很有責任感，很高興超市的18個員工是一個很好的團隊。

何玫資當面清點現金，數額正確，卡片等也都原封不動，直呼：「實在是太感動！」她並送上小禮物表達感謝。（編輯：韋樞）1120312

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