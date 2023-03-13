北市殯葬處人員再涉包庇違規 檢方近期分案偵辦

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（中央社記者林長順台北13日電）媒體報導，北市殯葬處墓地巡山員涉掩護未經許可的違規掘骨、回葬，包庇業者及家屬，恐涉貪污弊端。廉政署受理相關案件，上週報請檢方指揮，台北地檢署近期將分案偵辦。

自由時報報導，廉政署接獲檢舉，指台北市殯葬處疑有巡山員與業者掛勾，包庇違規而未舉發，由於北市還未遷葬的墳墓數達數萬座，其中如涉貪墨敗度，不法利益龐大，正釐清有無集團性收受紅包等弊情。

據了解，廉政署上週已報請台北地檢署指揮偵辦，北檢近期將完成分案程序，清查涉案規模及是否有公務員涉案。

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檢廉過去也辦過相關案件，台北市殯葬處歐陽姓前課長民國於104年、105年擔任墓政管理員期間，涉嫌隱匿造墓業者違法修繕墳墓，台北方法地院去年依公務員登載不實文罪，判處歐陽姓前課長1年2月徒刑，經上訴，目前正在高院審理中。

殯葬管理條例規定，未獲得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰；巡山員職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。（編輯：戴光育）1120313