台電電纜線遭竊 嘉縣警方徹夜埋伏逮2嫌
2023/3/13 15:34（3/13 16:06 更新）
嘉義縣朴子市一帶近日頻頻發生台電電纜線遭竊情形，警方徹夜埋伏，11日凌晨逮捕劉姓及游姓2名男子。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月13日
（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣朴子市一帶近日發生台電電纜線頻頻被竊，警方徹夜埋伏，11日凌晨逮捕劉姓及游姓2嫌，起獲電纜線152公尺、改裝油壓剪等贓證物，依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。
嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，日前接獲報案，台電電纜線陸續遭竊，影響民眾生活，除加強巡邏，並組成專案小組，追查贓物流向，過濾可疑人車於易遭竊地點埋伏。
警方表示，經連日徹夜埋伏守候，11日凌晨3時發現竊嫌再度前往朴子市郊區行竊，遭專案小組攔截，當場逮捕劉姓及游姓2名男子，並起獲電纜線152公尺（重30公斤）、改裝油壓剪1組、短油壓剪1支、鋁梯1架等贓證物。
警方說，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並持續擴大追查竊嫌有無涉及其他刑案。（編輯：謝雅竹）1120313
嘉義縣朴子市一帶近日頻頻發生台電電纜線遭竊情形，警方11日凌晨逮捕2嫌，並起獲電纜線152公尺、改裝油壓剪等贓證物。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月13日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。