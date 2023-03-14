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高雄男偷6造景石不成開瓦斯拒捕 起訴移審裁定羈押

2023/3/14 11:52
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄王姓男子潛入一戶民宅偷竊6顆造景石被屋主發現報警，遭圍捕時發現脫逃不成，竟開瓦斯桶作勢點火威脅，幸被制伏；橋檢偵結依公共危險等罪起訴，移審後法官裁定羈押。

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王男接受偵訊時坦承犯行，橋頭地檢署偵結後，將他依侵入住宅竊盜罪、對公務員依法執行職務時施強暴罪、恐嚇危害安全罪、漏逸煤氣致生公共危險等罪起訴；全案經移審橋頭地方法院，法官考量王男所犯罪行不輕，有脫逃可能，據此裁定羈押。

起訴書指出，50歲王男去年10月間闖入高雄左營區一處民宅，偷取3樓陽台的6顆造景石，但因搬不動，便將石頭一一丟往1樓，被劉姓屋主發現報警；當4名員警到場圍捕時，他眼見脫逃不成，便將陽台瓦斯桶開關打開漏逸煤氣，還拿打火機作勢點火威脅警方；所幸員警在溝通過程中，趁其不注意上前圍捕，訊後將他移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120314

#橋頭地檢署
#橋頭地方法院
#高雄市
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