音樂老師遭臨檢壓制將提國賠 員警放棄上訴停職生效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）音樂女老師詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案，桃園地方法院以2罪判處葉姓員警有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。葉員放棄上訴，並自11日起停職，將聲請易服社會勞動代替服刑。

詹慧玲今天向中央社記者表示，將提出國賠申請，預計月底國家賠償請求書將送至桃園市政府警察局中壢分局，屆時也會召開記者會說明下一步動作；這不只是葉員一個人，整個員警體系都應該要對這件事負責、被檢討。

詹慧玲說，她沒有報復心態，也願意給予對方更多的機會，尤其是初犯；針對受刑人的措施，會尊重葉員爭取權益以及台灣司法判定，只要能改正他的行為，不一定要關進監牢。

詹慧玲於2021年4月22日遭時任職桃園市政府警察局中壢分局一名葉姓員警盤查，她拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、後被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當，提起訴訟。

雙方在2021年都獲檢方不起訴處分，詹慧玲事後提起再議，經台灣高等檢察署發回，檢察官去年起訴葉員。

桃園地方法院今年2月1日宣判，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者、4個月有期徒刑可易科罰金。

桃園市政府警察局中壢分局今天向中央社證實，葉員已放棄上訴，昨天向中壢警分局辦理停職作業，桃園市府依警察人員人事條例規定核定葉員停職，自3月11日起停職生效。

中壢警分局表示，葉員將依規定向桃園地檢署聲請易服社會勞動代替服刑，若檢方通過，未來期滿可望依規定申請復職，但若不通過、得入獄服刑，就會依規定免職。

對此，桃園地檢署指出，針對葉員聲請易服社會勞動部分，目前尚未收案、也未分案，待分案後會依法處理。（編輯：戴光育）1120314