雲林議長沈宗隆涉賄羈押禁見 九合一選後第2人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉賄案，雲林地院裁定達德集團前執行長潘正綱收押、沈宗隆等人交保。雲檢不服提起抗告、台南高分院昨天發回更裁，雲林地院今天清晨裁定沈宗隆和包商鍾慶郎收押禁見。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元款項。

雲檢9日傳喚相關人等，認為沈宗隆等6人有串供之虞，向雲林地院聲請羈押；雲林地院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元至200萬元不等金額交保，僅潘正綱收押。

檢方13日認為沈宗隆和鍾慶郎有串供、逃亡和滅證之虞提出抗告，台南高分院認為檢方提起抗告，非無理由，因此昨天撤銷雲林地院原裁定，發回更裁。

雲林地院昨天晚間9時許開羈押庭，採合議庭方式審理，審判長為法官潘韋丞，承辦檢察官蕭仕庸、施家榮和蔡少勳親自蒞庭。

經過8小時的爭辯，審議庭裁定沈宗隆和鍾慶郎收押禁見，同時禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。

雲林地方法院庭長王子榮表示，檢方在羈押庭上有提出新的事證，仍有多名共犯與證人的說法有所出入，佐證沈宗隆等2人有串供之虞，且涉犯重罪，所以有羈押的必要性。

去年九合一大選以來，66歲的澎湖縣議長劉陳昭玲因涉貪14日遭收押，沈宗隆涉嫌收賄案16日也遭收押禁見。民進黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展涉賄案日前遭台南檢方起訴，2人都已遭黨中央停止黨權。（編輯：陳正健）1120316