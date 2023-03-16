重障者爭服務時數獲勝訴 法院：社會局裁量違法

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（中央社記者劉世怡台北16日電）重度障礙者玉姐向新北社會局申請每月744小時（每天24小時）的個人助理服務，不服僅獲核每月60小時而興訟。法院今認社會局以預算規模核定時數，有裁量怠惰違法，判玉姐勝訴。

台北高等行政法院判決指出，化名玉姐的李姓女子於民國109年6月15日向新北巿社會局申請身心障礙者自立生活支持服務，請求每月744小時（即每天24小時）的個人助理服務，案經社會局委託伊甸社會福利基金會至她家中進行家訪評估後，社會局同年7月間核定個人助理每月時數60小時，並否准核定逾60小時部分。

判決指出，李女不服提起訴願，遭新北巿政府駁回後，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分，並就否准部分，社會局應再核給她個人助理每月時數684小時差額的行政處分。

北高行今天判決，判李女勝訴，撤銷原處分，社會局就李女109年6月15日的申請，依本件判決見解，核定妥適個人助理服務時數的行政處分；差額時數部分，予以駁回。可上訴。

北高行指出，依憲法增修條文、身心障礙者權益保障法、聯合國身心障礙者權利公約等規定意旨，身心障礙者個人照顧服務辦法中「依其需求提供24小時服務」，應以身心障礙者的具體需要為依據，而非規定以每月提供若干小時服務為上限。

北高行指出，新北市社會局訂定的「補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」，逕自規定個人助理服務時數上限，而非依身心障礙者具體需求評估結果，牴觸母法規定。

判決指出，新北市社會局沒有依身心障礙者福利與服務需求評估、證明核發辦法、服務辦法的規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果、以書面通知李女，並依需求評估結果，經李女及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，已違反法定正當程序。

合議庭指出，新北市社會局只以109年補助計畫的預算規模，核定李女個人助理服務每月60小時，顯然沒有以李女為主體及決策中心，尊重李女本身意願與偏好，盤整、協調各機關的福利服務資源，評估擴大提供個人助理的可行性。

判決指出，除非造成過度負擔，否則個人助理必須依李女的個別化標準，但新北市社會局沒有衡酌李女自立生活需求，也沒有與李女對話、協商調整可能性，顯然有裁量怠惰的違法。

法院指出，社會局除核定李女60小時個人助理服務時數外，應再核予多少時數，有待社會局踐行法定程序，而作出適法裁量決定。（編輯：方沛清）1120316