前海軍艦隊指揮部司令捲共諜案 罪證不足不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）徐姓前海軍艦隊指揮部司令捲入退役少將夏復翔、前立委羅志明共諜案，他雖曾受黃埔同學會邀請赴中打高爾夫，但並無相關事證證明替對岸發展共諜組織，雄檢偵結處分不起訴。

夏復翔、羅志明涉受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將發展共諜組織，6年受引介退役軍官逾48人，出團達194人次。曾受招待的退役將領包含陸海空三軍高階將級軍官，其中原本與2人同列被告的徐姓前海軍艦隊指揮部司令當時被搜索傳喚，遭高雄地檢署檢察官諭令新台幣10萬元交保，檢方今天依罪證不足處分徐男不起訴。

高雄地檢署不起訴書指出，徐男曾任海軍艦隊司令部司令，並為海軍中將退役，但他卻被查出因曾擔任海軍官校校友會長，與中國「黃埔同學會」、「統一促進會」成員及統戰人士接觸，前往深圳參加「黃埔情海峽兩岸退役將領高球邀請賽」，檢調因此懷疑他已被吸收。

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不過，徐男接受偵查時否認涉案，並辯稱高球賽是民間舉辦的活動，並非官方主辦，只要是愛打高爾夫的人都能參加，且過程都沒提到政治話題；這些事情也都是十幾年前的事，後來因為妻子身體不好，就沒再參與相關活動。

高雄地檢署偵結後，認為徐男並未就夏復翔涉案部分居間聯繫，且經檢調人員搜索也沒查出替中國發展共諜組織相關證據，據此依罪證不足處分不起訴。（編輯：陳仁華）1120316