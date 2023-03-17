涉重毆欠賭債被害人 明仁會幹部等8嫌落網送辦

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（中央社記者劉建邦台北17日電）竹聯幫明仁會24歲林姓分會長日前夥同小弟涉嫌重毆積欠賭債被害人，造成被害人重傷送醫，林男等還高調參加幫派春酒。北市警方循線逮捕8人送辦，其中林男及2名核心幹部被羈押。

刑事局今天召開「不容黑道公然挑戰、專案約制掃蕩清剿幫派犯罪」記者會，說明8日起至今的掃黑成效，共逮捕幫派分子109人，包含竹聯幫33人、其中明仁會有18人，並查獲槍械、毒品等贓證物。

台北市刑警大隊在掃黑專案中逮捕竹聯幫明仁會分會核心幹部，警方查出，林男為明仁會萬華分會長，長期以西門町某商業大樓當據點，以討債、網路簽賭等維生。

警方表示，20多歲被害男子去年4月因網路簽賭積欠林男新台幣10萬元賭債，被害人遭林男等人強押至新北市蘆洲區空地毆打並遭要求下跪、聽訓，再由小弟持棍棒毆打被害人，造成被害人全身是血、傷勢嚴重才送醫。

事後，林男等人還在醫院等候被害人的家屬抵達，雙方溝通時，林男等人涉持辣椒水噴劑噴灑對方，並宣稱有明仁會背景不擔心會遭警方逮捕，讓被害人的家屬心生畏懼。

警方查出林男等人涉案，15日見時機成熟，前往搜索並逮捕林男等8人到案，查獲愷他命、各式刀械、2輛名車等贓證物。

警詢後，依組織犯罪防制條例等罪嫌把林男等8人移送新北地檢署偵辦，新北地方法院裁定林男及2名核心幹部羈押禁見。

警方指出，林男與一名小弟涉案後還曾高調參加幫派日前舉辦春酒，林男出入時搭名車，住在新北市永和區高級大樓。林男還涉及雙北市多起暴力案，警方持續清查後續案件，打擊明仁會幫派勢力。

另外，新北市警察局刑事大隊也循線破獲26歲明仁會成員張姓男子等人組靈骨塔詐騙集團，據點跨及雙北市，警方查出從去年10月至今有10人被騙。張男也曾出席日前幫派春酒餐宴。

警詢後，依組織犯罪防制條例等罪嫌把張男等4人移送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120317