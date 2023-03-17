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嘉縣1村長期約賄選 法院判當選無效

2023/3/17 18:26
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（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉義縣中埔鄉灣潭村長蔡建旺去年選舉欲尋求連任，涉嫌期約賄選，經嘉義地檢署偵查起訴並提起當選無效之訴，雖然蔡建旺當選後即請辭村長，嘉義地院今天判當選無效。

嘉義地院指出，去年九合一選舉時，蔡建旺為求順利連任村長，竟對黃姓競選對手暗示欲以新台幣30萬元對價，行求賄賂，要求黃姓競選對手放棄競選活動，被嘉義地檢署依違反選罷法起訴並提出當選無效之訴。

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法院表示，所謂當選無效，是指溯及到當選時，為自始、當然無效，性質上與當選人自行辭去職務，是向將來發生效力有所不同，蔡建旺雖已辭職，仍應判決當選無效。

由於蔡建旺去年當選後請辭，嘉義縣選委會依規定辦理補選，曾其財、葉玉祉、林育葶和黃順忠等4人今年2月登記參選，明天依規定舉辦第22屆村里長補選，灣潭村具有選舉人資格有972名，呼籲選民明天踴躍投票，記得攜帶身分證、印章和投票通知單。（編輯：謝雅竹）1120317

#蔡建旺
#嘉義地院
#嘉義地檢署
蔡建旺
嘉縣中埔灣潭村長、布袋樹林里長辭職 3/18補選
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