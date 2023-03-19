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持續關注厄瓜多、秘魯強震災情 屏東消防局整備待命

2023/3/19 15:43
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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）南美洲厄瓜多沿海和秘魯北部地區發生規模6.8強震，屏東縣政府消防局已完成整備，隨時監測當地地震最新情況，一旦接獲指令即可出動馳援，展現台灣救災軟實力。

南美洲厄瓜多在當地時間18日上午11時12分發生規模6.8地震、深度約65公里，導致當地多棟建築物受損，已知造成厄瓜多12人死亡、祕魯1人死亡。

消防署今天在臉書（Facebook）貼文指出，消防署特種搜救隊進行國際人道救援任務整備，同時檢點救災量能，並隨時監測關注南美洲厄瓜多地震最新情況及是否有請求國際人道救援需求，展現台灣救災軟實力。

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消防署表示，3月份國際人道救援任務第1梯次輪值縣市為屏東縣消防局、第2梯次輪值縣市新北市政府消防局，皆為通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP評核縣市，繼協助土耳其強震後，一旦接獲外交部指示前往救援，隨即透過財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，前往搶救受困災民。

屏東消防局指出，擬定40人出勤名單，裝備已檢點完成，持續關注厄瓜多災情，等待消防署指令即可立即出動。（編輯：陳仁華）1120319

#消防署
#厄瓜多
#南美洲
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