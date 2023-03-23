涉包庇造墓業者 前北市殯葬處巡山員遭聲押禁見

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（中央社記者林長順台北23日電）檢廉獲報，北市殯葬處已退休的陳姓墓地巡山員任內涉包庇造墓業者違規掘骨、回葬；台北地檢署昨天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談陳男等3人，檢察官漏夜偵訊後將陳男聲押禁見。

廉政署接獲檢舉，指台北市殯葬處已退休的陳姓墓地巡山員於民國107年至111年間與造墓業者掛勾，包庇業者在陽明山、信義區等墓地違規掘骨、回葬而未舉發；廉政署日前報請台北地檢署指揮偵辦。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談陳男及邱姓、曾姓2名業者說明，檢察官漏夜複訊後，認為陳男涉嫌貪污治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

至於曾姓、邱姓業者，檢察官諭令2人分別以新台幣10萬元、50萬元交保。檢廉將擴大偵辦有無其他公務員涉案。

殯葬管理條例規定，未獲得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰；巡山員職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。（編輯：陳仁華）1120323