基隆流浪犬遭輾後肢雙腿骨折 狠心駕駛難逃法眼送辦

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（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆一隻流浪犬12日遭車輾過，後肢雙腿骨折，肇禍駕駛逃逸不知去向，經警方擴大調閱監視影像追查比對，昨天已通知李姓男駕駛到案說明，依違反動物保護法送辦。

基隆市動物保護防疫所昨天表示，一輛休旅車12日行經基隆市調和街輾過黑色混種流浪犬後隨即逃逸；這隻流浪犬經緊急送往動物醫院急救，才保住一命，但後肢雙腿骨折。

動保所指出，經請警方多日協助調閱監視器，雖錄下發生過程影像，卻因當地監視器大多損壞，或畫質不清，無法查出肇事車輛車牌。

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基隆市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，經擴大調閱監視影像追查比對，成功鎖定涉案車輛，昨天下午已通知李男到案說明，並依違反動物保護法，移送基隆地方檢察署偵辦。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，肇事駕駛見流浪犬於道路，仍故意輾過造成終身殘疾，惡性重大，依違反動物保護法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1120323