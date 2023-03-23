南投非主力派出所夜間無警 分階段恢復24小時運作

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）因應新制勤休規定，南投縣警察局今年1月1日起實施聯合服勤，非主力所夜間無人駐守，經縣長許淑華支持增列預算員額，警察局即日起分階段恢復非主力所24小時運作，並已函報警政署辦理請增作業。

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，因應司法院大法官會議解釋，必須調整公務人員工作及休息時數，員額不足警察分駐所、派出所直接受衝擊，警察局今年1月1日起實施聯合服勤，非主力所夜間不派員駐守。

居民反映希望恢復，許淑華上任後，全力支持並同意未來分3年增列縣警局預算員額，警察局決定即日起「非主力所」分階段派員於夜間執勤，逐步恢復24小時運作，第1階段3月23日起，南投分局新佳派出所恢復獨立運作，以及10個非主力所夜間派員執勤。

第2階段4月13日起，草屯分局復興派出所夜間派員執勤，恢復24小時運作；第3階段其餘28所非主力所6月員警定期請調、10月警專畢業生分發後，視警力增補情形逐步全面恢復24小時運作。

縣警局指出，今年1月1日起規劃鄰近分駐所、派出所實施聯合服勤，將警力集中至46所主力所服勤，40所非主力所上午8時至晚間8時派1名警力守望，晚間8時至隔天上午8時關閉、不派員駐守。

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縣警局實際運作分駐所與派出所共86所，其中值宿所共70所，警方指出，員警每天勤務時數常超過12小時，難符合新制勤休規定，實施聯合服勤後，由於非主力所多位於郊區、山區，居民多次透過民代反映，希望恢復派出所24小時服務，但非主力所夜間派駐警力，勢必要增加員額，才能符合勤休規定及勤務運作。

縣警局表示，現行編制員額1610人，縣府去年核列預算員額1523人，未獲核列預算員額87人，經縣長許淑華全力支持並同意分3年增列縣警局預算員額後，縣警局日前函報內政部警政署辦理請增作業；即日起除分階段恢復非主力所24小時運作，非主力所也會設專責副所長，負責管理、報案諮詢、警友等團體聯繫。（編輯：陳仁華）1120323