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台62甲線賓士車疑自撞護欄3人甩出 1死2傷

2023/3/28 11:45（3/28 12:26 更新）
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一輛賓士車28日清晨行經台62甲線往基隆市深澳坑方向1.5公里處時疑自撞護欄，車內3人被甩至車外躺臥道路，其中一名男子已明顯死亡，警消將另外2名傷者送醫急救。圖為事故黑色賓士車車頭全毀。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日
一輛賓士車28日清晨行經台62甲線往基隆市深澳坑方向1.5公里處時疑自撞護欄，車內3人被甩至車外躺臥道路，其中一名男子已明顯死亡，警消將另外2名傷者送醫急救。圖為事故黑色賓士車車頭全毀。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日
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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）一輛賓士車今晨行經台62甲線往基隆市深澳坑方向1.5公里處時疑自撞護欄，車內3人被甩到車外躺臥道路，其中1名男子已明顯死亡，警消把另2名傷者送醫急救，事故原因待調查。

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警消凌晨4時許獲報到場，發現事故黑色賓士車車門嚴重扭曲變形，碎片散落四處，車內3人受到劇烈撞擊被甩到車外，其中39歲呂姓男子已明顯死亡，45歲蘇姓男子及35歲呂姓女子受傷，送往基隆長庚醫院治療。

警方委請醫院對蘇男抽血檢驗後，酒測呼氣值換算為每公升1.2毫克，由於2名傷者正在醫院接受治療，暫時無法與警方對話，賓士車究竟由誰駕駛及確切肇事原因，仍有待警方進一步調查後才能釐清。（編輯：戴光育）1120328

#台62甲線
#基隆長庚醫院
#深澳坑
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