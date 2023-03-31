涉學甲槍擊案遭押 王文宗抗告成功將更裁

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南地檢署偵辦學甲區88槍槍擊案，24日拘提涉嫌窩藏涉案者的學甲慈濟宮董事長王文宗，並向台南地院聲押獲准，王文宗提起抗告，台南高分院今天裁定撤銷原裁定，發回台南地院。

台南地檢署於24日拘提企圖出境的王文宗到案，訊後於25日依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，王文宗不服提起抗告。

台灣高等法院台南分院下午發布新聞稿指出，王文宗是否涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第4項非法持有槍彈罪嫌而犯罪嫌疑重大，尚有疑義，基於偵查不公開，理由不宜詳述，應撤銷發回原審法院再調查後，另為適法處理。

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台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

幕後指揮的洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男先後遭逮收押；洪政軍、孔祥志今年1月在中國落網，2月引渡回台，孔祥志被收押，洪政軍因他案發監執行。（編輯：謝雅竹）1120331