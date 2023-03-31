誘騙至柬埔寨摘器官未遂案 2男各判6年、6年半

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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）台南市王子明、林沂鋒被控去年7月間涉及誘騙1名男子出國至柬埔寨摘取器官未遂的人口販運案件，且還意圖販賣毒品咖啡包，嘉義地院今天判處6年6個月、6年徒刑。可上訴。

嘉義地方法院表示，王子明、林沂鋒於去年6月前加入蔡姓男子、林姓女子、謝姓男子（3人案件目前在桃園地方法院審理中）等人組成的人口販運犯罪組織，專門誘騙他人至柬埔寨摘取器官牟利。

人口販運犯罪組織中，由蔡男負責處理受詐騙同意出境至國外的民眾，確保民眾順利出境；林女負責仲介角色，與在柬埔寨有人體器官需求的買家聯繫並牽線；王子明、林沂鋒負責至機場交付民眾出境文件，確認出境民眾往柬埔寨。

謀議既定，蔡男以輕鬆工作為由詐騙嘉義縣一名20餘歲男子出境至柬埔寨，不過，實際目的是讓被害人至柬埔寨後，販賣全部器官以牟利新台幣100萬元。

王子明、林沂鋒於去年7月27日前往桃園機場，將護照、身體檢查等資料交付給被害人，且拍照確認被害人確實出境登機照片給蔡男、林女。

不過，被害人登機後，柬埔寨器官買家因故不願購買而退貨，並拒絕付款，林女為避免被害人遭柬埔寨買家接走卻不付款，即設法找人至柬埔寨機場接走被害人。後來因被害人家屬報警，才輾轉順利返台。

嘉義地檢署指揮嘉義縣警方偵辦，去年8月25日持搜索票前往王子明、林沂鋒位在台南市租屋處執行搜索，當場查獲2人的第3級毒品的分裝場，查扣毒品咖啡包501包，以及果汁粉、封口機等原料器具。

王子明、林沂鋒對意圖販賣而持有第3級毒品均坦承不諱。但否認與蔡男、林女等人意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌部分。

嘉義地院指出，王子明有與蔡男、林女在同一通訊群組內討論器官買家反悔應如何處理被害人事宜情節；林沂鋒與蔡男談論的相關對話紀錄，且還扣得器官捐贈同意書等證據。

王子明、林沂鋒共同涉及意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪及意圖販賣而持有第3級毒品罪，嘉義地院於傍晚宣判，分別合併判處6年6個月及6年有期徒刑。（編輯：謝雅竹）1120331