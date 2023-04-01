涉學甲槍擊遭押抗告成功 南院更裁王文宗交保

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（中央社記者張榮祥台南1日電）涉嫌窩藏台南學甲槍擊案涉案者的學甲慈濟宮董事長王文宗，遭南檢拘提聲押獲准，王文宗抗告成功，台南地院重開羈押庭，今天凌晨裁定70萬元交保，限制住居及出境出海8個月。

台南地方法院重開羈押庭，因難以認定王文宗和學甲槍擊案共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，何況藏匿人犯罪最重本刑3年以下有期徒刑，因此，地院今天凌晨裁定王文宗以新台幣70萬元交保、限制住居及出境出海8個月。

台南地檢署3月24日拘提企圖出境的王文宗到案，隔天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌向台南地院聲請羈押禁見獲准，王文宗不服提起抗告，台灣高等法院台南分院昨天撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

王文宗是台南市學甲區知名人士，曾任前台南縣學甲鎮代會主席，目前是學甲大廟慈濟宮董事長，在學甲虱目魚和中國契作期間，王文宗是雙方主要窗口；他涉嫌2度前往中國提供酒店客房窩藏「紅龜」洪政軍，資助生活開銷及提供手機、門號作為聯絡之用。

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台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

幕後指揮的洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男先後遭逮收押；洪政軍、孔祥志今年1月在中國落網，2月引渡回台，孔祥志被收押，洪政軍因他案發監執行。（編輯：徐睿承）1120401