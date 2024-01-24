花蓮新城民宅大火 2童送醫不治、2人重傷

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮縣新城鄉嘉里村一處2層樓民宅下午3時許發生火警，年約4歲、2歲的林姓兄妹送醫不治，同住的67歲叔公及二樓55歲張姓女租客重傷，在加護病房治療，起火原因仍待調查。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇指出，下午3時29分接獲通報民宅火警，現場為2樓鋼筋混凝土（RC）建築，到達現場後一樓及二樓已全面燃燒，二樓有女子待救，立即架梯將女子救出，並出水線進入一樓滅火搶救，火勢15分鐘控制。

吳佳奇指出，搜索時先在1樓隔間發現4歲男童、2歲女童倒地，2人身上皆有燒燙傷、呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，立即急救後送醫，隨後在一樓後側發現67歲卿姓男子，傷勢為吸入性嗆傷及大面積燒燙傷，現場處置後送醫治療。

吳佳奇指出，2名孩童送醫後急救無效宣告死亡，卿姓男子及張姓租客仍在加護病房治療，還未脫險；因消防人員到場時現場已全面燃燒，無法推測起火點，起火原因仍待火調科調查鑑識後判定。

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附近鄰居表示，起火民宅共有10人同住，1樓有卿男及姪女等共9人居住，2樓租給房客，今天下午3時許，5歲林姓女童逃出喊「家裡失火了」，附近鄰居聽到後，紛紛帶著滅火器協助滅火，但火愈來愈大，無法控制。

花蓮縣府社會處、新城鄉公所及嘉里村長何禮鳳第一時間到場關心，因起火民宅損失嚴重，無法居住，初步先將其餘6人安置住宿，安排餐食及保暖衣物。（編輯：謝雅竹）1130124