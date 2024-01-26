高雄輕軌遭汽車擦撞 成圓通車後第3起事故

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄輕軌今天下午1時多行經富國口時，遭一輛疑違規左轉的汽車擦撞，造成列車飾版損傷，無人受傷。這是高雄輕軌成圓後，第3次遭汽機車擦撞，高捷公司表示將求償。

高雄捷運公司發布訊息表示，下午1時13分高雄輕軌列車在C24愛河之心站往C25新上國小站順行方向，行經富國口時遭汽車擦撞。這是自1月1日高雄輕軌「成圓」全線通車後，第3次遭汽機車擦撞事故。

輕軌司機員緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，乘客及汽車駕駛均沒有受傷，清車後司機員引導旅客至其他車站或改搭其他交通工具。

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高捷公司表示，初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，汽車疑似違規左轉擦撞輕軌列車右前方車頭，造成飾版部分損傷。警方下午1時37分蒐證完畢後，事故列車可以移動，全線恢復正常運轉。

高捷公司指出，此案如經警方確認為汽車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員求償。呼籲用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。（編輯：郭諭儒）1130126