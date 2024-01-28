竹縣湖口鄉公所技士酒駕 懲戒法院判降級改敘

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（中央社記者林長順台北28日電）竹縣湖口鄉公所陳姓技士去年5月間喝酒後騎機車，警方攔檢時驗出酒精濃度達每公升0.25毫克，新竹地院判決有期徒刑6月，併科罰金1萬元。懲戒法院判陳男降1級改敘，可上訴。

判決指出，陳男自民國110年11月1日起擔任湖口鄉公所技士，他於去年5月28日晚間在湖口老街某客家餐廳飲用啤酒1、2罐後，騎乘普通重型機車上路，隔日凌晨因違規逆向行駛被警方攔查，發現陳男身上散發酒味且面帶酒容，酒測後測得陳男酒精濃度為每公升0.25毫克。

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警方將陳男移送法辦，新竹地檢署依公共危險罪起訴陳男，新竹地方法院判處有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金新台幣1萬元。湖口鄉公所將陳男記過2次，新竹縣政府移送懲戒。

懲戒法院審酌陳男擔任公務員，本應遵守政府喝酒不開車的禁令，竟於吐氣酒精濃度值達每公升0.25毫克之際，猶駕駛動力交通工具，危及道路安全，判決陳男降1級改敘，可上訴。（編輯：戴光育）1130128