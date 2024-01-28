歲末加強酒駕查緝 高市警2天內取締34件

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（中央社記者張已亷高雄28日電）歲末年終，尾牙飲宴多，高雄市警察局26、27日兩天執行專案勤務，共取締34件酒駕違規；另外，根據統計，2023年酒駕較2022年同期減少65件，降幅達17.6%。

高雄市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，歲末年終，民眾尾牙及飲宴應酬增加，警方強化取締酒後駕車，於26、27日執行取締酒駕專案勤務，將飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，並編排機動巡邏警組於周圍梭巡，攔查可疑車輛，於2天勤務期間取締34件酒駕。

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交通大隊指出，新興分局於路口封閉式路檢點查獲40歲夏姓男子疑規避路檢遭攔查，他以消極不配合方式規避酒測；另外，鼓山分局查獲49歲郭姓男子參加公司尾牙，以為退酒就騎車上路，因交通違規遭攔查，結果酒測值超標，2人被依公共危險罪嫌送高雄地方檢察署偵辦。

交通大隊統計，2023年酒駕事故件數較2022年同期減少65件、降幅達17.6%，將持續強勢執法，並呼籲餐飲業者落實「代客叫車」及「指定駕駛」等服務，消費者若不配合執意駕車，店家應報警攔阻，避免憾事發生。（編輯：陳仁華）1130128