盜正新輪胎創辦人骨灰罈勒贖6000萬 2嫌判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）正新輪胎創辦人羅結逝世後骨灰罈，遭凃姓前員工、張姓男子盜取並勒贖新台幣6000萬元，一、二審依發掘墳墓而盜取他人火葬遺灰罪等各判刑3年8月，日前最高法院駁回上訴而定讞。

一審彰化地方法院判決指出，羅結的骨灰罈安葬在彰化縣家族墳墓；張男、凃男因欠債、缺錢，去年2月8日深夜持工具破壞墓園，挖掘、盜取羅結骨灰罈得手，並向羅結家屬勒贖6000萬元未遂，經羅結家屬報警，全案曝光。

一審認定，凃男、張男涉犯刑法發掘墳墓而盜取他人火葬遺灰罪、恐嚇取財未遂罪，罪證明確。

合議庭認為，凃男、張男行為造成羅結家屬於痛失親人承受無限感傷，再次無端遭受精神打擊，違反社會善良風俗甚鉅，惟念犯後均坦承犯行，尚有悔過之心，各別判處凃男、張男有期徒刑3年8月。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。凃男、張男上訴主張，請求依刑法第59條情堪憫恕規定減刑，並願意與羅結家屬調解。

二審認為，羅結家屬無意願與凃男、張男調解，原審量刑未逾越法定刑範圍，也無違反比例原則，凃男、張男上訴無理由，仍維持原判。

凃男、張男上訴三審，最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130131