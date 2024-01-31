澎湖鎖港派出所新建辦公廳舍 落成啟用

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（中央社澎湖縣31日電）澎湖縣警察局馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍，今天落成啟用，縣長陳光復期盼除提供員警優質的辦公場所外，更讓洽公的民眾感受舒適又安心。

馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍，今天由縣長陳光復、警察局長李名昌、議長陳毓仁、副議長藍凱元、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、立委楊曜助理段湘玲、馬公市民代表會主席歐銀花與蘇陳綉色、呂黃春金等多名議員共同剪綵，場面盛大。

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陳光復表示，鎖港派出所於民國71年興建，老舊狹小，隨著澎南地區的發展，業務提升，辦公場域已不敷使用，感謝中央補助以及澎湖縣議會的全力支持，才有今天新穎的辦公大樓，尤其鎖港派出所深耕在地，服務鄉親的熱情、活力及治安、交通等執行力，深獲澎南地區支持與肯定。

鎖港派出所新建辦公廳舍為2層樓建築物，占地181坪，總工程費1600多萬元，110年9月動工，112年10月完工驗收。空間配置包含員警辦公室、機械室、偵詢室、員警備勤室、檔案室及餐廳等，負責轄區包括澎南區的鎖港、鐵線、五德、山水、嵵裡、井垵、風櫃等7里，編制有15名官警。（編輯：謝雅竹）1130131