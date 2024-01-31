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前嘉縣議員與兒子涉詐助理費 檢方依貪污罪起訴

2024/1/31 15:29
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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）前嘉義縣議員黃芳蘭被控自104年間起，與其兒子張姓男子申報公費助理補助款以少報多方式，從中合計詐領新台幣63萬多元，嘉義地檢署偵結，依違反貪污治罪條例起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，62歲黃芳蘭於103年至111年期間，擔任嘉義縣議會第18屆、19屆議員，張男自103年12月起擔任母親黃芳蘭服務處總助理，協助處理帳務及助理費用請領等業務。

嘉義地檢署於3年前接獲檢舉，指黃芳蘭及張男涉嫌向縣議會詐取公費助理補助款，經嘉義市調查站調查，於110年10月間前往張男位於民雄鄉的住家等處搜索，查扣另名助理張男的帳戶存摺、印章等證物，助理張男則被列為證人。

起訴書表示，證人張男為黃芳蘭丈夫與原配妻子的孫子，自104年5月1日起擔任黃芳蘭議員公費助理，每月薪資為2萬5000元，帳戶、印章原由黃芳蘭丈夫保管，其丈夫於106年5月間過世後，改由兒子張男保管帳戶、印章。

檢方指出，證人張男於106年2月起，每月薪資調整為4萬元，經黃芳蘭在助理聘書等文件上簽名後，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款等款項。

檢方調查，張男將低於領得公費助理補助款的薪資，以轉帳等方式，存入證人張男的帳戶，其餘款項則以支付黃芳蘭、張男家族花費、償還公司貸款本息等私人用途，合計詐取補助款63萬620元。

檢方表示，黃芳蘭未當議員時，曾擔任丈夫的議員助理，加上擔任2屆的議員，應明知公費助理補助款不得以少報多或從中將部分補助款挪作他用；證人張男申辦的帳戶及薪資，均由黃芳蘭掌握支配、另行支付。

檢方考量黃芳蘭及其兒子張男不實申報公費助理補助款的行為，均已涉及貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌，則依法起訴。（編輯：謝雅竹）1130131

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