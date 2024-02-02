珠寶商與友謀殺合夥人搶天珠 均判無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）珠寶商黃焌柚與合夥的張姓男子發生嫌隙，108年與李政達合謀殺害張男並搶走上千萬元天珠，更一審判處無期徒刑，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

最高法院指出，黃焌柚涉另案入監執行中，因李政達歷審延押次數屆滿，依刑事妥速審判法規定釋放，目前配戴電子設備監控中。

一審台中地方法院判決指出，黃焌柚與張男結識多年，合夥經營天珠買賣，因合夥糾紛而心生仇怨，因此與有資金需求的友人李政達，共同謀議強盜張男隨身攜帶的天珠變賣。

判決指出，李政達等人依黃焌柚提議要向張男購買天珠為由，於民國108年11月25日上午，誘騙張男到台中市北屯區某茶館後方停車場，待張男到場，李政達等人隨即下車、控制張男行動，再持折疊刀連續刺殺張男共35刀。

李政達等人把張男裝有價值新台幣1042萬元天珠等物品的斜背包搶走後駕車離去，張男送醫急救後，傷重不治；警方循線逮捕李政達等人，並查獲幕後主嫌黃焌柚。

一審認為，黃焌柚與李政達強盜殺人罪證明確，犯罪動機、手段屬惡性重大，2人犯後否認犯行，又稱行凶計畫為開玩笑，犯後態度難謂良好，顯無教化矯正再社會化的合理期待可能，判處死刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，原審未釐清黃焌柚與李政達教化、再犯可能性，據量刑前社會調查報告，堪認2人再犯可能性低，且有表示賠償被害人家屬損失，因此撤銷原判，改判處無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審判決有調查未盡、量刑欠妥之違誤，因此發回台中高分院更審。

更一審認為，審酌李政達無犯罪前科，黃焌柚無人身傷害、殺人等素行，認定非窮凶極惡之人，不具無法教化改善的絕對反社會性，仍判處無期徒刑。經上訴，最高法院認為，原判認事用法無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130202