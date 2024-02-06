北市信義區榕樹傾倒 壓傷8旬婦、砸中1車

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦、陳怡璇台北6日電）台北市信義區仁愛路四段今天發生路樹傾倒事件，壓傷正走路經過的8旬陳婦，並壓毀1輛BMW白色汽車。所幸陳婦僅輕微腦震盪、無明顯外傷，現場狀況已排除。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，倒伏的路樹為高9.2公尺、胸徑46公分的榕樹，依規定行道樹每月均做1次巡查，該株榕樹外觀生長翠綠無異常，倒伏後發現樹幹基部腐朽疑似罹患褐根病，後續將作進一步病害檢測分析。

台北市警察局信義分局今天上午11時41分獲報，轄內仁愛路四段452巷有棵路樹不明原因斷裂倒塌，部分樹木橫置車道上，砸中1輛白色汽車，且事發時1名8旬陳姓婦人剛好路過遭壓傷，經查為輕微腦震盪、無明顯外傷。

公園處獲報後已於中午12時25分派員到場清理路樹，下午1時29分清理完畢，車道開放通行，詳細肇因仍待後續調查釐清。

民進黨籍台北市議員許家蓓也在臉書發文表示，議會旁靠近仁愛路側有路樹倒塌，經詢問公園處，樹倒原因為褐根病引起，但公園處每年編列預算防治褐根病，仍持續發生路樹染病倒塌狀況，對民眾安全影響甚大。

許家蓓要求，公園處務必監測及掌握市樹的狀況，有效進行樹木巡檢、健檢，強化安全性，否則路樹倒塌將影響民眾用路及財產安全。

公園處表示，針對此一事件深表歉意，將積極協助傷者及車主申請賠償。此外，因倒伏的路樹可能罹患褐根病，近日將先行檢視附近樹木，及早發現是否有褐根病風險。

公園處說，為降低行道樹風險，原有巡查行道樹人員為24人，自113年起將再增加委外巡查人員8人，以增加巡查頻率，颱風季節也會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程，目前也已訂定北市行道樹修剪計畫，於5月防汛期前列出重要路段逐步執行，希望將意外事件降至最低。（編輯：蕭博文）1130206