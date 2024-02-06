無照男開大貨車國1追撞前車1死1傷 肇逃找胞弟頂罪

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）41歲張姓男子昨天駕駛大貨車行經國1彰化路段，追撞前車釀1死1傷；張男因無照駕駛，肇事後竟找胞弟駕車來頂罪、再開胞弟車逃逸，國道警方逮回，依涉犯肇事逃逸、過失致死罪嫌送辦。

國道1號南向197.1公里處彰化路段昨天發生連環車禍釀1死1傷，大貨車駕駛疑未注意車前狀況而追撞前車釀禍，事後網路傳出肇事者疑無照駕駛，國道公路警察局第三公路警察大隊深入追查，發現大貨車駕駛張男找胞弟冒名頂罪，全案今天移送彰化地方檢察署偵辦。

第三公路警察大隊今天說明，經被害人指認及積極調閱相關影像，發現大貨車駕駛40歲張男涉嫌冒名頂替，昨天傍晚至台中市南屯區帶回41歲張男偵辦，經查41歲張男因無照駕駛，擔心肇事後保險公司無法理賠，事故後通知胞弟駕車來頂替，再駕駛胞弟車輛逃逸。

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國道警方指出，後續檢具相關事證，依刑法肇事逃逸、過失致死罪嫌，向彰化地檢署聲請拘票逮捕41歲張男，有關張男有無涉嫌酒駕或毒駕，已向地檢署申請核發鑑定許可書，對張男實施抽血及採尿送驗；檢方今天相驗死者並複訊張男，截至中午尚未有強制處分。

這起車禍造成自小客車黃姓男子傷重不治，家屬今天與檢方相驗時向媒體透露，就要過年了，團圓飯看起來是吃不成，「這樣的駕駛，直接毀掉2、3個家庭」，（肇事者張男）對人命完全沒有尊重，對自己職業也完全不尊重，這樣的人不該在高速公路開車。（編輯：陳仁華）1130206