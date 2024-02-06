刑事局斷投行動專案打詐 查獲34案逮189嫌

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）農曆年節前夕打擊假投資詐欺，刑事局集中火力執行「斷『投』行動」，局長周幼偉今天公布專案成果，共計查獲34案、189嫌，其中29嫌遭羈押，仍有上百案情資持續執行、追蹤。

警政署刑事局今天舉行「斷『投』行動啟動 打擊假投資詐欺」專案記者會，周幼偉致詞表示，詐欺犯罪利用網路便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性，衍生新形態假投資詐欺手法，特別成立「情資研析專責中心」針對此類詐術研析，並規劃專案聚焦打擊。

周幼偉指出，這次專案執行期間為1月22日至2月2日，動員刑事局各外勤大隊執行查緝行動，共查獲34案、189名犯嫌，且羈押29嫌，包括竹聯幫弘仁會和天道盟美鷹會成員都參與其中，並查扣價值逾新台幣3億元不動產、現金3452萬餘元、黑槍4把及犯罪作案證物一批。

他說，目前「情資研析專責中心」仍有100多筆情資，警方將持續執行、追蹤，要讓民眾安心過好年。

重要查緝成果部分，偵查第四大隊第3隊日前溯源追查北市中山區旅館吸毒案，有4人頭戶遭拘禁，進一步偵辦發現涉案詐欺集團是以竹聯幫弘仁會46歲曾姓大哥為首，他和另1名主嫌郭男指揮成員拘禁人頭取得帳戶，待被害人遭假投資機房詐騙後，再透過人頭帳戶移轉詐款，由車手至ATM或臨櫃提款，最後轉換成虛擬貨幣隱匿不法所得。

專案小組近日查獲曾男等12嫌到案，並移送台北地檢署偵辦，其中林姓、曾姓幹部遭羈押。

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除此之外，國際刑警科偵一隊專案期間溯源追查假投資詐騙集團洗錢案，數十人被害、財損上千萬元，經循序查獲第一層轉帳機手兼中台灣取款車手，第二層收水兼收購人頭帳戶、第三層車手頭及第四層集團幕後首腦，1月底逮捕主嫌雲林縣在地角頭37歲丁男等6嫌，並查扣克拉克制式手槍2把及仿金牛座改造手槍2把等證物一批，丁男等3嫌遭羈押、其餘人則5萬至10萬元不等金額交保。

最後，偵查第八大隊第6隊日前獲悉，以27歲羅男為首的詐欺集團以打工方式吸收車手，並協助多個假投資詐欺集團提領詐款，多層轉帳漂洗黑錢，約33人受害、財損上千萬，警方經蒐證掌握犯罪據點和事證後，發動多次拘搜行動逮16嫌，羅男和1名女車手遭羈押，其餘犯嫌以3萬至5萬元金額交保。（編輯：張銘坤）1130206