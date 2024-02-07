三峽護膚店涉冒用個資貸款 融資公司3月底前不催款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北7日電）新北三峽區安朵妃護膚店遭指控涉詐騙且突然關門，還冒用消費者個資為貸款人頭。新北市府說，2家融資公司3月底前暫不催款，也願意依消費紀錄及使用比例計算應收或應退費用。

安朵妃時尚美學館三峽總店與土城分店1月中旬爆發詐騙案，受害者指控，購買課程卻遭冒用個資向融資公司貸款，還有人不知被冒貸，貸款文件還遭代簽名，讓他們遭融資公司催繳。

陪同受害者舉行記者會的新北市議員林金結說，這起欺詐案類型分成投資詐騙與購買課程被騙2種，除了以投資詐術欺騙受害人辦理貸款，還有被害人不知道被辦貸款、或購買課程分期付款時誤簽對方塞入的信貸文件；還有人繳費後，店家就關閉。已有超過150人受害，遭詐騙金額累計超過新台幣4000萬元。

新北市政府消保官獲報後，就購買課程遭詐騙部分於2月1日展開行政調查，其中2家與護膚店合作的融資公司同意今年3月底前暫時不催款，並願意比照先前倒閉店家處理方式，與個別消費者確認課程堂數後，依上了幾堂課的比例計算應收或應退費用。

新北消保官說，消費者如果利用融資公司分期繳款，且有安朵妃服務紀錄證明，就可以向融資公司確認接受服務比例後計算應收或應退費用；如果以刷卡分期繳款，可以向發卡銀行申請列為「爭議款」。

新北消保官表示，安朵妃時尚美學館已人去樓空，寄發開會通知單遭退回，無人出席。項姓負責人已涉刑法詐欺取財罪，但行蹤不明，目前由警方偵辦中。

新北市政府警察局三峽分局表示，已收到近百名受害者報案，目前已報請新北地檢署指揮偵辦，正持續釐清金流、清查涉嫌人。

新北消保官說，如果仍有消費爭議，消費者可到行政院消費者保護會網站提出申訴，新北市府將依循消費爭議申訴案件程序處理，以保障消費者權益。

消保官呼籲，對於如美容按摩等預付型商品，應避免預付大量購買，因為這類業者通常難以提供履約保證，如果購買應儘速使用完畢，以免屆時業者倒閉而求償無門。（編輯：李錫璋）1130207