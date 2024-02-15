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5人攀轆轆山2女受傷 空勤吊掛送醫1不治1腳扭傷

2024/2/15 18:12（2/15 18:26 更新）
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花蓮縣消防局第3大隊表示，一組2男3女登山團日前從台東向陽規劃7天6夜登山行程，預計從嘉義下山，但14日簡姓女子腳扭傷難行、15日上午王姓女子摔傷昏迷，經空勤直升機出動將兩人分別送醫治療，其中王女經搶救仍宣告不治。中央社記者盧太城台東攝 113年2月15日
花蓮縣消防局第3大隊表示，一組2男3女登山團日前從台東向陽規劃7天6夜登山行程，預計從嘉義下山，但14日簡姓女子腳扭傷難行、15日上午王姓女子摔傷昏迷，經空勤直升機出動將兩人分別送醫治療，其中王女經搶救仍宣告不治。中央社記者盧太城台東攝 113年2月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）2男3女登山團連續2天在花蓮縣轆轆山東峰時發生意外，1女腳扭傷1女摔傷昏迷，空勤直升機出勤將2女吊掛下山送醫，其中摔傷的王姓女子到院後被宣告不治。

空勤總隊駐台東豐年機場的勤務第3大隊第3隊下午發布新聞稿指出，今天中午12時20分接獲總隊勤務指揮中心通知，花蓮縣轆轆山東峰1名女子腳部嚴重扭傷、另1名女子摔傷昏迷，申請直升機協助空中後送任務。

第3隊接獲命令後，立即派遣UH－60M型直升機（黑鷹直升機）執行任務，下午1時35分將2女送下山，分別送往台東2家醫院急救。

台東馬偕醫院表示，47歲王女送到醫院前已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救宣告不治。

花蓮縣消防局第3大隊指出，接獲通報2男3女登山團日前從台東向陽登山，將從嘉義下山，安排7天6夜行程，昨天簡姓女子腳扭傷無法行走，今天上午發生王女摔傷昏迷，由於情況緊急通知空勤直升機救援。（編輯：戴光育）1130215

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