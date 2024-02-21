詐騙集團車手捲款被拘禁凌虐 警救出後全送辦

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）31歲葉姓男子擔任詐騙集團車手，上月27日受指派提領新台幣15萬詐騙所得後，竟私吞捲款逃回花蓮，事發後遭其他成員強押到汽車旅館毆打，警獲報前往營救，將涉案人員移送法辦。

花蓮警分局今天指出，葉姓男子上月27日受詐騙集團指示，到桃園楊梅區提領15萬詐騙犯罪所得，起貪念將款項占為已有。

葉男捲款逃回花蓮，逃亡不到3天，就被詐騙集團其他成員發現行蹤，在花蓮市某網咖內遭強押上車限制行動，帶往郊區毆打，逼迫交出15萬元款項，隨後被拘禁在花蓮市某汽車旅館內。

葉男被限制行動約2天，曾傳訊息向家人求救，花蓮警方獲報後，根據訊息掌握地點，偵查隊前往汽車旅館攻堅，當場逮獲彭姓犯嫌共5人，救出葉男，同時在現場起獲毒品安非他命、吸食器等物，帶回偵辦。

花蓮警分局指出，案經調查後，將彭男等5人依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署，5人聲押獲准。

葉男被救出時，身上有遭毆打傷勢，但沒生命危險，警帶回調查，因葉男涉詐欺案，被依詐欺案移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130221