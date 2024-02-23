強制採尿規定違憲 司法院通過修法草案明定程序

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）憲法法庭111年判決刑事訴訟法強制採尿規定違憲，2年內失效。司法院院會今天通過修正草案，修正重點為明定檢察事務官、司法警察官、司法警察調查及蒐證處分的正當法律程序。

憲法法庭111年憲判字第16號判決揭示，現行刑事訴訟法第205條之2就檢察事務官、司法警察官、司法警察以非侵入性方式採取尿液，不符憲法正當法律程序原則，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權之意旨，應自此判決公告日起，至遲於屆滿2年時失其效力。

司法院表示，參照111年憲判字16號判決意旨，明定檢察事務官、司法警察官、司法警察以非侵入方式強制採尿應遵循的程序，另基於憲法權利救濟原則，賦予受採取的犯罪嫌疑人或被告得向法院聲明不服、請求救濟的機會。

司法院指出，修正草案重點包含，為使檢察事務官、司法警察官、司法警察所為強制處分的救濟程序更為周延，明定非因過失遲誤聲請撤銷或變更處分的期間者，得準用相關規定，聲請回復原狀。

修正草案也規定，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官核發許可書為原則，急迫情形逕行採取為例外，並增訂逕行採取處分的事後審查程序，兼顧有效取證及人權保障。

此外，修正草案規定，明定許可書應記載事項、送交對象及逾期的效果。修正草案將函請行政院會銜後，送請立法院審議。（編輯：方沛清）1130223